Les Chaises de Ionesco 1 route d’Itancourt Mézières-sur-Oise, jeudi 11 avril 2024.

Mézières-sur-Oise Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:30:00

fin : 2024-04-11

Cette farce tragique met en scène un couple uni dans un quotidien d’ennui et de frustrations qui décide de recevoir, comme une ultime fête. Ils se retrouvent face à la foule invisible et se redécouvrent. Le rythme est primordial dans tout théâtre et celui de cette pièce est frénétique, avec l’énergie du désespoir, l’envie d’y arriver vite, tel le tourbillon des arrivées des invités et de toutes ces chaises vides, qui s’ajoutent toujours et encore à la solitude de ce couple te de leur parole perdue pour toujours.

Comédie de Picardie

1 route d’Itancourt

Mézières-sur-Oise 02240 Aisne Hauts-de-France



