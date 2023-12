Concert de clôture de Top Lumière : Myroslava Tsybka 1 route d’Espeluche Allan, 15 décembre 2023 20:00, Allan.

Allan,Drôme

Pour clôturer la soirée du Top Lumières, un concert de violoncelle sera proposé dans le cadre du Festiv’Allan..

1 route d’Espeluche Eglise

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To close the Top Lumières evening, a cello concert will be offered as part of the Festiv’Allan.

Como colofón a la velada Top Lumières, se celebrará un concierto de violonchelo en el marco del Festiv’Allan.

Zum Abschluss des Abends der Top Lumières wird im Rahmen des Festiv’Allan ein Cellokonzert angeboten.

