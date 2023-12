CLAP DE FIN DE L’EXPOSITION Ô Sport, Des jeux pour des dieux 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Catégories d’Évènement: Alise-Sainte-Reine

CLAP DE FIN DE L'EXPOSITION Ô Sport, Des jeux pour des dieux

Alésia rencontres » La fin des jeux ? »

par Christian Stein, maître de conférences en histoire romaine, Université de Bourgogne

Inclus dans le billet d’entrée. Souvenirs de Grèce, un voyage (dés)organisé par la fabrique à Berlue

Pour lutter contre la grisaille du mois de novembre et clore en beauté une année sous le signe de l’olympisme, la Fabrique à Berlue transporte le public en Grèce avec une formule tout compris. Au choix, un panel d’excursions surréalistes guidées par les éberlueuses et éberlueurs, se jouant des clichés sur la Grèce le tout dans une ambiance méditerranéenne de carte postale où il fait bon s’arrêter déguster une assiette de mezzés arrosée de retsina. .

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

