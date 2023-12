Journées Européennes du Patrimoine : Faites du sport à Alésia! 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine, 21 septembre 2024, Alise-Sainte-Reine.

Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : Faites du sport à Alésia !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Sports et culture sont au programme de ces journées européennes du patrimoine. Badminton, football, athlétisme, triathlon, golf, aïkido, judo, karaté, canoë, tennis de table, vélo…Venez à la rencontre des associations sportives locales pour découvrir leurs disciplines et vous initier en famille à certaines activités. Ce week-end est également l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’exposition Ô Sport, des jeux pour des dieux et de faire plus ample connaissance avec des athlètes antiques.

Programme complet à préciser ultérieurement

De 10 h à 18 h ? Entrée et animations gratuites

+ activités sportives et épreuves antiques

1 Route des Trois Ormeaux MuséoParc Alésia

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



