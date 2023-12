Athlètes antiques 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Catégories d’Évènement: Alise-Sainte-Reine

Côte-d'Or Athlètes antiques 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine, 15 août 2024, Alise-Sainte-Reine. Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-18 . Athlètes antiques

Les athlètes de la société Acta présentent les activités sportives olympiques (sports de combat, lancers de javelot et de disque, saut en longueur) telles qu’elles étaient pratiquées il y a plus de 2 000 ans. Les visiteurs pourront aussi s’initier à quelques épreuves.

Inclus dans le billet d’entrée

Du jeudi 15 au dimanche 18 août. .

1 Route des Trois Ormeaux

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par COORDINATION CÔTE-D’OR Détails Catégories d’Évènement: Alise-Sainte-Reine, Côte-d'Or Autres Code postal 21150 Lieu 1 Route des Trois Ormeaux Adresse 1 Route des Trois Ormeaux Ville Alise-Sainte-Reine Departement Côte-d'Or Lieu Ville 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Latitude 47.53659 Longitude 4.4696 latitude longitude 47.53659;4.4696

1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alise-sainte-reine/