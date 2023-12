De Bello Gallico (La Guerre des Gaules) 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine, 13 juillet 2024, Alise-Sainte-Reine.

Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13

fin : 2024-07-14

.

DE BELLO GALLICO (La Guerre des Gaules)

Le temps d’un week-end, 200 reconstituteurs et artisans s’installent à Alésia pour vous faire revivre la guerre des Gaules?! Ne soyez pas impressionnés, venez à leur rencontre, visitez leurs camps, découvrez leurs panoplies militaires et assistez aux combats. Pour cette édition, des invités exceptionnels se glisseront au milieu des Gaulois, des Romains et des Germains. En lien avec l’exposition temporaire “Ô Sport, des jeux pour des dieux”, la troupe grecque des Somatophylaques installera également son campement.

Avec la participation des troupes de reconstitution Pax Augusta, Ave Bagacum, Arios, Limitis, Drungo, Teuta Arverni, Les Mandubii, Les Ambiani, Les Trimatrici et Les Somatophylaques.

.

1 Route des Trois Ormeaux MuséoParc Alésia

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-20 par COORDINATION CÔTE-D’OR