Passage de la Flamme Olympique 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine, 12 juillet 2024, Alise-Sainte-Reine.

Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-12

.

Cie Hervé Koubi

Chorégraphe, Hervé Koubi propose une danse qui rassemble, qui unit, qui fait les liens entre les bals d’autrefois, les raves parties et les rassemblements dansés d’aujourd’hui. La danse Hip-Hop fait également partie de son répertoire.

Spectacle « Sol invictus » et Bal olympique

À l’occasion du passage de la flamme olympique, les danseurs de la compagnie interpréteront un extrait du spectacle Sol Invictus et se mêleront à des amateurs pour un grand bal olympique.

.

1 Route des Trois Ormeaux MuséoParc Alésia

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-20 par COORDINATION CÔTE-D’OR