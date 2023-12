Nuit des Musées 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine, 18 mai 2024, Alise-Sainte-Reine.

Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

.

12e édition du dispositif La classe, l’œuvre !

Des élèves des collèges François Pompon de Saulieu et Christiane Perceret de Semur-en-Auxois présentent des œuvres ou objets de l’exposition temporaire Ô sport, des jeux pour des dieux.

Le dispositif La classe, l’œuvre ! contribue à la généralisation de l’éducation artistique et culturelle de qualité, permettant aux élèves d’aller à la rencontre d’œuvres et d’artistes, de développer des pratiques artistiques et culturelles et d’acquérir des connaissances.

De 19 h à 20 h.

Installation de feu par Fireworxx

A partir de 20 h, laissez-vous guider par des milliers de flammes pour une déambulation inédite au cœur d’une installation de feux. Feux finlandais, pots de feu, torches et installations de plusieurs mètres de hauteur illumineront cette soirée, le tout rythmé par les musiques d’orchestres locaux.

À partir de 20 h.

Restauration en soirée

.

1 Route des Trois Ormeaux MuséoParc Alésia

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-20 par COORDINATION CÔTE-D’OR