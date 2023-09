Stage de Rock 1 Route des Pyrénées Labatut-Rivière, 12 novembre 2023, Labatut-Rivière.

Labatut-Rivière,Hautes-Pyrénées

Dansez !!

Sous forme de stage venez apprendre ou améliorer vos passes de rock avec Leo !

Pour débutant

Inscription obligatoire sur : www.3step.fr

Plus d’information au +33 (0)6 11 86 42 69.

2023-11-12 14:30:00 fin : 2023-11-12 17:30:00. EUR.

1 Route des Pyrénées LABATUT-RIVIERE

Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Get dancing!

Come and learn or improve your rock passes with Leo!

For beginners

Registration required on: www.3step.fr

Further information on +33 (0)6 11 86 42 69

¡A bailar!

¡Ven y aprende o mejora tus pases de rock con Leo!

Para principiantes

Inscripción obligatoria en: www.3step.fr

Para más información llame al +33 (0)6 11 86 42 69

Tanzen Sie!!!

In Form eines Workshops kommen Sie und lernen oder verbessern Sie Ihre Rock-Passagen mit Leo!

Für Anfänger

Anmeldung erforderlich unter: www.3step.fr

Weitere Informationen unter +33 (0)6 11 86 42 69

Mise à jour le 2023-09-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65