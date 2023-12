Réveillon de Noël 1 route des Monédières Meyrignac-l’Église, 24 décembre 2023, Meyrignac-l'Église.

Meyrignac-l’Église Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 19:00:00

fin : 2023-12-24

L e restaurant des Monédières vous propose de fêter Noël avec un menu spécial concocté par son chef :

Entrées au choix :

Assiette de fruits de mer,

(Huitres, bulots, crevettes roses, crevettes grise, moules, pince de crabe),

Foie gras de canard mi-cuit au Pacherenc au chutney et son croquant de foie gras aux fruits secs,

Saumon Gravlaks et tataki de thon (oignons rouges et câpres et sa brioche chaude).

Plats au choix :

Suprême de Chapon aux girolles,

Filet de Saint Pierre au beurre blanc,

Chateaubriand aux morilles.

Garnitures :

Croquettes de vitelottes, tomate rôties, flan de cèleri, fagot de haricots verts.

Samossa croustillant de Saint Marcelin au miel d’ici.

Desserts :

Palette du Pâtissier et ses mignardises.

Tarif : 64 € hors boissons. Sur réservation..

1 route des Monédières D26

Meyrignac-l’Église 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières