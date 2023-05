Visite guidée de la chapelle du Sacré Coeur 1 route des Missionnaires, 29 août 2023, Hasparren.

Hasparren,Pyrénées-Atlantiques

La chapelle du Sacré Coeur de Hasparren, ou chapelle des Missionnaires a été construite de 1928 à 1931.

Cet édifice de style Art déco, byzantin et basque offre un décor particulièrement riche ,unique dans tout le grand Sud-Ouest : fresques de 48 personnages, magnifiques vitraux et immense mosaïque des célèbres frères Mauméjean.

Classée aux Monuments Historiques depuis 2011, elle est aujourd’hui la propriété de la Commune et a bénéficié depuis 2019 d’un énorme chantier de restauration achevé en 2023.

Elle a obtenu en 2021 le Prix Pèlerin Patrimoine présidé par l’architecte en chef de Notre- Dame de Paris.

Réservation dans les bureaux d’accueil touristique et en ligne..

2023-08-29 à ; fin : 2023-08-29 11:00:00. EUR.

1 route des Missionnaires

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The chapel of the Sacred Heart of Hasparren, or chapel of the Missionaries was built from 1928 to 1931.

This building of Art Deco, Byzantine and Basque style offers a particularly rich decoration, unique in the whole South-West: frescoes of 48 characters, magnificent stained glasses and immense mosaic of the famous Mauméjean brothers.

Classified as a Historic Monument since 2011, it is now the property of the Commune and has benefited since 2019 from a huge restoration project to be completed in 2023.

In 2021, it was awarded the Prix Pèlerin Patrimoine, presided over by the chief architect of Notre Dame de Paris.

Reservations can be made at tourist offices and online.

La capilla del Sagrado Corazón de Hasparren, o capilla de los Misioneros fue construida de 1928 a 1931.

Este edificio de estilo Art Déco, bizantino y vasco ofrece una decoración particularmente rica, única en todo el Suroeste: frescos de 48 personajes, magníficas vidrieras y un enorme mosaico de los famosos hermanos Mauméjean.

Catalogado como Monumento Histórico desde 2011, ahora es propiedad de la Comuna y se beneficia desde 2019 de un gran proyecto de restauración que finalizará en 2023.

En 2021, recibió el Prix Pèlerin Patrimoine, presidido por el arquitecto jefe de Notre Dame de París.

Las reservas pueden hacerse en las oficinas de turismo y en línea.

Die Kapelle des Heiligen Herzens von Hasparren, auch Kapelle der Missionare genannt, wurde von 1928 bis 1931 erbaut.

Dieses Gebäude im Art-déco-, byzantinischen und baskischen Stil bietet eine besonders reiche Ausstattung, die im gesamten Südwesten einzigartig ist: Fresken mit 48 Figuren, wunderschöne Glasfenster und ein riesiges Mosaik der berühmten Brüder Mauméjean.

Die seit 2011 unter Denkmalschutz stehende Kirche ist heute Eigentum der Gemeinde und wird seit 2019 aufwendig restauriert, wobei die Restaurierung bis 2023 abgeschlossen sein wird.

Im Jahr 2021 erhielt sie den Prix Pèlerin Patrimoine unter dem Vorsitz des Chefarchitekten von Notre Dame de Paris.

Reservierung in den Touristeninformationen und online.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque