Les mecredis de Graves accro 1 route des landes Beautiran, 19 juillet 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

Les mercredis de graves-accro vous attendent pour des sessions d’accrobranche tardives de 19 h à 22 h avec la fraîcheur du soir, une ambiance musicale et un Food-truck pour régaler les gourmands.

les réservations FORTEMENT CONSEILLÉES sont à faire par téléphone au 06 52 30 46 59 afin de vous assurer de pouvoir grimper.

Détails des horaires :

Ouverture 19h – 22h fermeture accueil à 20 h et fermeture des parcours 21h45.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter….

2023-07-19 fin : 2023-07-19 22:00:00. EUR.

1 route des landes Graves Accro

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les mercredis de graves-accro awaits you for late-night tree-climbing sessions from 7pm to 10pm, with a cool evening atmosphere, live music and a food-truck for gourmets.

STRONGLY ADVISED bookings are to be made by telephone on 06 52 30 46 59 to ensure you can climb.

Opening times :

Opening 7pm – 10pm, reception closes at 8pm and routes close at 9.45pm.

For more information, please do not hesitate to contact us…

Les mercredis de graves-accro le esperan para sesiones nocturnas de escalada de 19:00 a 22:00, con un ambiente nocturno fresco, música en directo y un food-truck para los gourmets.

Se recomienda encarecidamente reservar por teléfono llamando al 06 52 30 46 59 para garantizar la posibilidad de escalar.

Horario de apertura :

Apertura de 19.00 a 22.00 h. La recepción cierra a las 20.00 h. y las rutas, a las 21.45 h.

Para más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros…

Les mercredidis de graves-accro erwarten Sie für späte Baumklettersessions von 19.00 bis 22.00 Uhr mit Abendkühle, musikalischer Untermalung und einem Food-Truck, um die Feinschmecker zu verwöhnen.

dRINGEND ERFORDERLICHE Reservierungen sollten telefonisch unter 06 52 30 46 59 vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass Sie klettern können.

Details zu den Öffnungszeiten :

Öffnungszeiten 19h – 22h Schließung Empfang um 20h und Schließung der Parcours 21h45.

Für weitere Informationen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren…

