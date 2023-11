Exposition : « Criq’Couleurs » à Criquetot l’Esneval 1 Route de Vergetot Criquetot-l’Esneval, 8 novembre 2023, Criquetot-l'Esneval.

La Bibliothèque La Post’Strophe organise une exposition intitulée « Criq’Couleurs » sur le thème des couleurs de l’automne.

Du 8 novembre au 11 décembre 2023.

Le lundi de 16h à 18h

Le mercredi de 10h à 12h puis de14h30 à 16h30

Le samedi de 10h à 12h..

1 Route de Vergetot Bibliothèque La Post’Strophe

Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie



The La Post’Strophe Library is organizing an exhibition entitled « Criq’Couleurs » on the theme of autumn colors.

From November 8 to December 11, 2023.

Mondays from 16h to 18h

Wednesdays, 10am to 12pm and 2:30pm to 4:30pm

Saturday from 10am to 12pm.

La Biblioteca La Post’Strophe organiza una exposición titulada « Criq’Couleurs » sobre el tema de los colores del otoño.

Del 8 de noviembre al 11 de diciembre de 2023.

Lunes de 16:00 a 18:00

Miércoles de 10.00 a 12.00 h. y de 14.30 a 16.30 h

Sábados de 10.00 a 12.00 h.

Die Bibliothek La Post’Strophe organisiert eine Ausstellung mit dem Titel « Criq’Couleurs », die sich mit den Farben des Herbstes beschäftigt.

Vom 8. November bis zum 11. Dezember 2023.

Am Montag von 16 bis 18 Uhr

Am Mittwoch von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:30 bis 16:30 Uhr

Samstags von 10 bis 12 Uhr.

