Exposition des ateliers dessin/peinture Criq’couleurs 1 Route de Vergetot, 24 juin 2023, Criquetot-l'Esneval.

Criquetot-l’Esneval,Seine-Maritime

La bibliothèque La Post’Strophe de Criquetot-l’Esneval organise du 24 juin au 22 juillet, une exposition des ateliers dessin/peinture Criq’couleurs enfants.

Horaires :

– Lundi de 16h à 18h

– Mercredi de 14h30 à 16h30

– Samedi de 10h à 12h.

Lundi 2023-06-24 à ; fin : 2023-07-22 . .

1 Route de Vergetot

Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie



From June 24 to July 22, the La Post’Strophe library in Criquetot-l’Esneval is organizing an exhibition of Criq’couleurs children’s drawing/painting workshops.

Opening hours :

– Monday, 4pm to 6pm

– Wednesday, 2.30pm to 4.30pm

– Saturday, 10am to 12pm

Del 24 de junio al 22 de julio, la biblioteca La Post’Strophe de Criquetot-l’Esneval organiza una exposición de talleres infantiles de dibujo y pintura Criq’couleurs.

Horario de apertura :

– Lunes, de 16.00 a 18.00 h

– Miércoles, de 14.30 h a 16.30 h

– Sábado de 10.00 a 12.00 h

Die Bibliothek La Post’Strophe in Criquetot-l’Esneval organisiert vom 24. Juni bis zum 22. Juli eine Ausstellung der Zeichen-/Malworkshops Criq’couleurs enfants.

Öffnungszeiten:

– Montag von 16:00 bis 18:00 Uhr

– Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr

– Samstag von 10h bis 12h

