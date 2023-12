Une petite pause au nid 1 route de Velle le Châtel Baignes, 16 décembre 2023, Baignes.

Baignes Haute-Saône

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16

Découvrez ou re-découvrez le nid et profitez d’une petite pause tout en douceur…

Relaxation au son de bols (tibétains, cristal), koshis, et autres instruments

Partage autour d’oracles

Une mini pause pour une grande détente et appréhender sereinement cette dernière ligne droite 2023 !

Merci de réserver votre place

1 route de Velle le Châtel Le nid qui danse

Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



