Exposition : « Oeil de Dan à l’usine » 1 Route de Valence Beaumont-lès-Valence, 1 octobre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

Pour le mois d’octobre, nous avons le plaisir d’accueillir en mairie la nouvelle exposition de photographies de l’artiste « Oeil de Dan »..

2023-10-01 fin : 2023-10-31 . .

1 Route de Valence Hall de la Mairie

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the month of October, we are delighted to welcome the new exhibition of photographs by the artist « Oeil de Dan ».

Para el mes de octubre, tenemos el placer de acoger en el Ayuntamiento una nueva exposición de fotografías del artista « Oeil de Dan ».

Für den Monat Oktober freuen wir uns, die neue Fotoausstellung des Künstlers « Oeil de Dan » im Rathaus begrüßen zu dürfen.

Mise à jour le 2023-09-25 par Valence Romans Tourisme