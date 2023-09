Exposition « De l’usine Breynat à IBE textile colors SARL » 1 Route de Valence Beaumont-lès-Valence, 17 septembre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

Exposition temporaire sur l’usine Breynat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine..

2023-09-17 fin : 2023-09-29 . .

1 Route de Valence Hall de la Mairie

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Temporary exhibition on the Breynat factory for the European Heritage Days.

Exposición temporal sobre la fábrica de Breynat con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Temporäre Ausstellung über die Breynat-Fabrik anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals.

