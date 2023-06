RALLYE BIO DE MEUSE 1 route de Troyon Lacroix-sur-Meuse, 2 juillet 2023, Lacroix-sur-Meuse.

Lacroix-sur-Meuse,Meuse

Rendez-vous pour la 20e édition. Venez découvrir la ferme de la famille Charle en participant à une marche ponctuée d’animations suivie par un repas Bio et un marché des producteurs Bio. Deux circuits pédestres respectivement de 5 et 8 km vous sont proposés. Inscription obligatoire pour le repas.

Au fil de la marche, vous en découvrirez plus sur l’agriculture biologique et l’environnement grâce à des stands d’animation. De retour à la ferme vous dégusterez un repas confectionné par les agriculteurs bio de Meuse à partir de leurs produits. Et vous pourrez échanger avec les producteurs bio et découvrir leur produits sur le marché bio. Petits et grand passeront un bon moment ! Pensez à venir avec vos couverts.. Tout public

Dimanche 2023-07-02 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-02 17:00:00. EUR.

1 route de Troyon GAEC des Mazées

Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est



Join us for the 20th edition. Come and discover the Charle family farm on a walk punctuated by entertainment, followed by an organic meal and an organic farmers’ market. Two walking circuits of 5 and 8 km respectively are available. Registration required for the meal.

Along the way, you’ll learn more about organic farming and the environment at a number of information booths. Back at the farm, you’ll enjoy a meal prepared by Meuse organic farmers from their own produce. You’ll also be able to talk to organic producers and discover their products at the organic market. Young and old alike will have a great time! Don’t forget to bring your cutlery.

Únase a nosotros en la 20ª edición. Venga a descubrir la granja de la familia Charle en un paseo amenizado por animaciones, seguido de una comida ecológica y un mercado de agricultores ecológicos. Hay dos recorridos a pie, de 5 y 8 km respectivamente. Es necesario inscribirse para la comida.

A lo largo del recorrido, los visitantes podrán informarse sobre la agricultura ecológica y el medio ambiente en varios puestos de información. De vuelta a la granja, disfrutará de una comida preparada por los agricultores ecológicos de Mosa con sus productos. También podrá hablar con los productores ecológicos y descubrir sus productos en el mercado ecológico. Grandes y pequeños se lo pasarán en grande No olvide traer los cubiertos.

Treffpunkt für die 20. Ausgabe. Entdecken Sie den Bauernhof der Familie Charle, indem Sie an einer Wanderung mit Animationen teilnehmen, gefolgt von einem Bio-Essen und einem Bio-Bauernmarkt. Es werden zwei Wanderstrecken von 5 bzw. 8 km angeboten. Für das Essen ist eine Anmeldung erforderlich.

Während der Wanderung können Sie an verschiedenen Ständen mehr über die biologische Landwirtschaft und die Umwelt erfahren. Zurück auf dem Bauernhof werden Sie eine Mahlzeit genießen, die von den Biobauern der Meuse aus ihren Produkten zubereitet wird. Außerdem können Sie sich mit den Biobauern austauschen und ihre Produkte auf dem Biomarkt entdecken. Groß und Klein werden eine gute Zeit verbringen! Denken Sie daran, Ihr eigenes Besteck mitzubringen.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT COEUR DE LORRAINE