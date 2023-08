VIDE GRENIER ET FOIRE AUX PLANTES RARES 1 route de Toul Boulaincourt, 10 septembre 2023, Boulaincourt.

Boulaincourt,Vosges

Vide-grenier et Foire aux Plantes Rares.

Rues et place du village.

Emplacement gratuit pour les exposants, mais réservation obligatoire.

Buvette et restauration.. Tout public

Dimanche 2023-09-10 07:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. .

1 route de Toul

Boulaincourt 88500 Vosges Grand Est



Garage Sale and Rare Plant Fair.

Village streets and square.

Free space for exhibitors, but reservation required.

Refreshments and catering.

Venta de garaje y feria de plantas raras.

Calles y plaza del pueblo.

Espacio gratuito para los comerciantes, pero es necesario reservar.

Refrescos y catering.

Vide-grenier und Foire aux Plantes Rares (Markt für seltene Pflanzen).

Straßen und Platz des Dorfes.

Kostenlose Standplätze für Aussteller, aber Reservierung erforderlich.

Getränke und Speisen.

