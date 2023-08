Cet évènement est passé Gravure et animaux 1 route de St Bonnet de Rochefort Mazerier Catégories d’Évènement: Allier

Mazerier Gravure et animaux 1 route de St Bonnet de Rochefort Mazerier, 22 août 2023, Mazerier. Mazerier,Allier Visite de l’atelier de gravure de Marie Noëlle Goffin, maquettes de monuments du patrimoine bourbonnais..

2023-08-22 15:00:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

1 route de St Bonnet de Rochefort La Motte

Mazerier 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Visit Marie Noëlle Goffin’s engraving workshop, models of Bourbonnais heritage monuments. Visite el taller de grabado de Marie Noëlle Goffin, con maquetas de monumentos del patrimonio de Bourbonnais. Besuch der Gravurwerkstatt von Marie Noëlle Goffin, Modelle von Denkmälern des Bourbonener Kulturerbes. Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule Détails Catégories d’Évènement: Allier, Mazerier Autres Lieu 1 route de St Bonnet de Rochefort Adresse 1 route de St Bonnet de Rochefort La Motte Ville Mazerier Departement Allier Lieu Ville 1 route de St Bonnet de Rochefort Mazerier latitude longitude 46.124666;3.188407

1 route de St Bonnet de Rochefort Mazerier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mazerier/