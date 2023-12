Venue du Saint-Nicolas 1 route de Schoenenbourg Drachenbronn-Birlenbach, 4 décembre 2023, Drachenbronn-Birlenbach.

Drachenbronn-Birlenbach,Bas-Rhin

Tout au long de l’après-midi, les personnages de Noël seront présents pour vous faire vivre la magie de Noël. Des balades en poneys seront proposées par l’Écurie du Lac et de 16h à 18h, des lectures de contes..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 18:00:00. EUR.

1 route de Schoenenbourg

Drachenbronn-Birlenbach 67160 Bas-Rhin Grand Est



Throughout the afternoon, Christmas characters will be on hand to bring the magic of Christmas to life. Pony rides will be offered by Écurie du Lac, and from 4pm to 6pm, story readings will be held.

Durante toda la tarde, personajes navideños le harán vivir la magia de la Navidad. Écurie du Lac ofrecerá paseos en poni, y de 16:00 a 18:00 habrá lecturas de cuentos.

Den ganzen Nachmittag über werden Weihnachtsfiguren anwesend sein, um Ihnen den Zauber der Weihnacht zu vermitteln. Ponyreiten wird vom Écurie du Lac angeboten und von 16:00 bis 18:00 Uhr werden Märchen vorgelesen.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte