Les haxes au pays des bucherons 1 Route de Schirmeck Grendelbruch, 31 octobre 2023, Grendelbruch.

Grendelbruch,Bas-Rhin

Villageois et villageoises, petits et grands, enfilez vos costumes les plus effrayants et venez sonnez aux portes pour dérober le plus de bonbons possible ! Rendez-vous à 19h à la salle des fête pour une soirée endiablée..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 21:00:00. EUR.

1 Route de Schirmeck

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est



Villagers, young and old, put on your scariest costumes and come ring the doorbells to steal as much candy as you can! See you at 7pm in the village hall for a wild evening.

Aldeanos, jóvenes y mayores, poneos vuestros disfraces más terroríficos y venid a llamar al timbre para robar todos los caramelos que podáis Nos vemos a las 7 de la tarde en el salón del pueblo para una noche salvaje.

Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, Groß und Klein, schlüpfen Sie in Ihre gruseligsten Kostüme und klingeln Sie an den Türen, um so viele Süßigkeiten wie möglich zu stehlen! Wir treffen uns um 19 Uhr in der Festhalle, um einen wilden Abend zu erleben.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile