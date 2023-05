Pique-nique chez le vigneron indépendant – Domaine Scherb Louis 1 route de Saint-Marc, 29 mai 2023, Gueberschwihr.

Gueberschwihr,Haut-Rhin

Le principe de la manifestation est simple, apportez votre pique-nique, le vigneron vous offre le vin ! Les viticulteurs vous proposent une balade dans leur vignoble, venez vivre un moment de convivialité au cœur des vignes !.

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 17:00:00. 0 EUR.

1 route de Saint-Marc

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



The principle of the event is simple, bring your picnic, the wine grower offers you the wine! The winegrowers offer you a walk in their vineyard, come and live a moment of conviviality in the heart of the vineyards!

El principio del evento es sencillo: ¡traiga su picnic, el viticultor le ofrece el vino! Los viticultores le ofrecen un paseo por sus viñedos, ¡venga a disfrutar de un momento de convivencia en el corazón de las viñas!

Das Prinzip der Veranstaltung ist einfach: Bringen Sie Ihr Picknick mit, der Winzer schenkt Ihnen den Wein! Die Winzer bieten Ihnen einen Spaziergang durch ihre Weinberge an, erleben Sie einen Moment der Geselligkeit im Herzen der Weinberge!

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach