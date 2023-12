Les nuits de la lecture : lectures sur le thème du corps 1 Route de Pionnat Ajain Catégories d’Évènement: AJAIN

Creuse Les nuits de la lecture : lectures sur le thème du corps 1 Route de Pionnat Ajain, 19 janvier 2024, Ajain. Ajain Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19 21:30:00 Lectures sur le thème du corps à destination du public adulte.

Ces lectures seront réalisées par le groupe « Partage de lecture(s) » de Bourganeuf..

1 Route de Pionnat Bibliothèque

Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Grand Guéret

