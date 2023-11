Noël à la bibliothèque d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain, 1 décembre 2023, Ajain.

Ajain,Creuse

Au programme, de jolies histoires, le goûter et du bricolage de Noël !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

1 Route de Pionnat Bibliothèque

Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine



On the program: stories, snacks and Christmas crafts!

En el programa habrá muchos cuentos, una merienda y manualidades navideñas

Auf dem Programm stehen schöne Geschichten, der Nachmittagssnack und weihnachtliches Basteln!

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Grand Guéret