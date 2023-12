Le Village de Noël des Bordeaux 1 Route de Pasquina Beychac-et-Caillau, 4 décembre 2023, Beychac-et-Caillau.

Beychac-et-Caillau,Gironde

Samedi 16 et dimanche 17 décembre, rendez-vous à Planète Bordeaux, la maison des vins des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur, pour préparer vos fêtes de Noël dans une ambiance chaleureuse et festive. Au programme : un marché de Noël avec plus de 30 producteurs et artisans, des dégustations avec les vignerons, des ateliers œnologiques, des shows culinaires, des spectacles d’artistes, des concerts pour tous. Une belle occasion de partager la bonne humeur de nos AOC. Pour les enfants : structure gonflable, séances maquillage, jeux en bois et ateliers créatifs les attendent..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 23:00:00. EUR.

1 Route de Pasquina Planète Bordeaux

Beychac-et-Caillau 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Saturday December 16 and Sunday December 17, come to Planète Bordeaux, the home of Bordeaux and Bordeaux Supérieur AOC wines, to prepare your Christmas festivities in a warm and festive atmosphere. On the program: a Christmas market with over 30 producers and craftsmen, tastings with winegrowers, ?nological workshops, culinary shows, artists? performances and concerts for all. A great opportunity to share the good cheer of our AOCs. For children: bouncy castles, face-painting sessions, wooden games and creative workshops await them.

El sábado 16 y el domingo 17 de diciembre, acérquese a Planète Bordeaux, la cuna de los vinos de Burdeos y Bordeaux Supérieur AOC, para prepararse para la Navidad en un ambiente cálido y festivo. En el programa: un mercado navideño con más de 30 productores y artesanos, degustaciones con los viticultores, talleres enológicos, espectáculos culinarios, actuaciones de artistas y conciertos para todos los públicos. Una ocasión única para compartir la alegría de nuestras DOC. Para los niños, castillo hinchable, sesiones de pintura de caras, juegos de madera y talleres creativos.

Am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. Dezember können Sie sich in Planète Bordeaux, dem Haus der Weine der AOC Bordeaux und Bordeaux Supérieur, treffen, um Ihre Weihnachtsfeiertage in einer warmen und festlichen Atmosphäre vorzubereiten. Auf dem Programm stehen: ein Weihnachtsmarkt mit mehr als 30 Produzenten und Handwerkern, Weinproben mit Winzern, ?nologische Workshops, Kochshows, Auftritte von Künstlern, Konzerte für alle. Eine gute Gelegenheit, die gute Laune unserer AOC-Weine zu teilen. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken, Holzspiele und kreative Workshops.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT de l’Entre-deux-Mers