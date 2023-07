La Guinguette des Bordeaux 1 Route de Pasquina Beychac-et-Caillau, 8 juillet 2023, Beychac-et-Caillau.

Beychac-et-Caillau,Gironde

L’équipe de Planète Bordeaux est ravie de vous accueillir le samedi 8 et le dimanche 9 juillet pour « La Guinguette des Bordeaux ». Au programme : ambiance musicale, bar des vignerons, apéro blind test/cocktails, olympiades/jeux, restauration/food truck, marché de créateurs et cave à vins avec prix propriété..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 20:00:00. EUR.

1 Route de Pasquina Planète Bordeaux

Beychac-et-Caillau 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Planète Bordeaux team is delighted to welcome you on Saturday July 8 and Sunday July 9 for « La Guinguette des Bordeaux ». On the program: musical atmosphere, winemakers’ bar, aperitif blind test/cocktails, Olympics/games, catering/food truck, creators’ market and wine cellar with estate prices.

El equipo de Planète Bordeaux está encantado de recibirle el sábado 8 y el domingo 9 de julio para « La Guinguette des Bordeaux ». En el programa: ambiente musical, bar de enólogos, prueba a ciegas de aperitivos/cócteles, olimpiadas/juegos, restaurante/food truck, mercado de diseño y bodega con precios de finca.

Das Team von Planète Bordeaux freut sich, Sie am Samstag, den 8. und Sonntag, den 9. Juli zu « La Guinguette des Bordeaux » begrüßen zu dürfen. Auf dem Programm stehen: musikalische Untermalung, Bar der Winzer, Apéro Blind Test/Cocktails, Olympiade/Spiele, Essen/Food Truck, Designermarkt und Weinkeller mit Weinpreisen vom Weingut.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT de l’Entre-deux-Mers