Repas de la St Valentin 1 Route de Nibelle Nesploy, mercredi 14 février 2024.

Nesploy Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14

Repas de la St Valentin

Repas de la St Valentin sur réservation. Menu : soupe Champenoise et ses zakouskis – Entrée : Foie gras maison et confiture de figues et toast ou saumon gravelax, crème citronnée et wakamé – Plat : Poire de boeuf à cheval, nem de gratin dauphinois ou thon mi cuit Rossini, risotto aux chanterelles – Fromage : Cocon de reblochon et sa salade – Dessert : Beurck chocolat et son sorbet fruits rouges.

48 EUR.

1 Route de Nibelle

Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-11 par OT GATINAIS SUD