Concert Bach et Telemann 1 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie, 3 novembre 2023, Longueville-sur-Scie.

Longueville-sur-Scie,Seine-Maritime

Concert de musique allemande du 18ème siècle des compositeurs J-S Bach et G-P Telemann. Par les musiciens de l’ensemble @EnsembleLaRebelle.

Sonates à un et deux dessus de J-S Bach et G-P Telemann

Suite pour violoncelle seul de J-S Bach

Les musiciens :

Sungmin Son & Hélène Cousin : flûtes à bec

Anne-Claude Warlop-Roca : violon

Arthur Cambreling : violoncelle

Sylvie Bretagne : clavecin.

2023-11-03 20:00:00 fin : 2023-11-03 . .

1 Route de Newton Longville Le cellier

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



Concert of 18th-century German music by composers J-S Bach and G-P Telemann. By the musicians of @EnsembleLaRebelle.

Sonatas for one and two tops by J-S Bach and G-P Telemann

Suite for solo cello by J-S Bach

The musicians:

Sungmin Son & Hélène Cousin: recorders

Anne-Claude Warlop-Roca: violin

Arthur Cambreling: cello

Sylvie Bretagne: harpsichord

Concierto de música alemana del siglo XVIII de los compositores J-S Bach y G-P Telemann. A cargo de los músicos de @EnsembleLaRebelle.

Sonatas para una y dos tapas de J-S Bach y G-P Telemann

Suite para violonchelo solo de J-S Bach

Los músicos:

Sungmin Son & Hélène Cousin: flautas de pico

Anne-Claude Warlop-Roca: violín

Arthur Cambreling: violonchelo

Sylvie Bretagne: clave

Konzert mit deutscher Musik aus dem 18. Jahrhundert von den Komponisten J-S Bach und G-P Telemann. Von den Musikern des Ensembles @EnsembleLaRebelle.

Sonaten für ein und zwei Oberstimmen von J-S Bach und G-P Telemann

Suite für Violoncello solo von J-S Bach

Die Musiker :

Sungmin Son & Hélène Cousin: Blockflöten

Anne-Claude Warlop-Roca: Violine

Arthur Cambreling: Violoncello

Sylvie Bretagne: Cembalo

