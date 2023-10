Soirée Choucroute 1 route de Moulins Gannay-sur-Loire, 25 novembre 2023, Gannay-sur-Loire.

Gannay-sur-Loire,Allier

Animée par Michel Laloi et son orchestre Autour du Zinc. Organisée par le tennis club de Gannay.

Repas : 1 kir offert à table, choucroute, fromage, dessert et café. Sur réservation. Repas offert aux enfants licenciés du club..

2023-11-25 19:30:00 fin : 2023-11-25 . .

1 route de Moulins Salle des fêtes

Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Entertainment by Michel Laloi and his band Autour du Zinc. Organized by the Gannay tennis club.

Meal: 1 kir offered at table, sauerkraut, cheese, dessert and coffee. Reservations required. Meal offered to club-member children.

Animación a cargo de Michel Laloi y su grupo Autour du Zinc. Organizado por el Club de Tenis de Gannay.

Comida: 1 kir ofrecido en la mesa, chucrut, queso, postre y café. Reserva obligatoria. Comida ofrecida a los niños socios del club.

Unterhalten von Michel Laloi und seinem Orchester Autour du Zinc. Organisiert vom Tennisclub von Gannay.

Mahlzeit: 1 Kir am Tisch, Sauerkraut, Käse, Dessert und Kaffee. Nur mit Reservierung. Für Kinder, die im Club lizenziert sind, wird das Essen angeboten.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office du tourisme de Moulins & sa région