Stage d’initiation au fusing 1 Route de Massé Lugos, 18 novembre 2023, Lugos.

Lugos,Gironde

Au programme une petite histoire du fusing

La coupe du verre

Dessin préparatoire en partant de formes géométriques simples

Choix de couleurs

Découpe des formes et préparation à la cuisson du verre

Vous devrez revenir chercher votre pièce quelques jours après car la cuisson se fait de nuit.

Vous repartirez avec un vide poche, ou un tableau en verre et ou bijoux.

Règlement à la réservation..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:30:00. EUR.

1 Route de Massé

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A short history of fusing

Cutting glass

Preparatory drawing based on simple geometric shapes

Choice of colors

Cutting shapes and preparing for glass firing

You’ll need to come back a few days later to collect your piece, as firing takes place overnight.

You’ll go home with a pocketknife, a glass painting or jewelry.

Payment on reservation.

El programa incluye una breve historia de la fusión

Corte del vidrio

Dibujo preparatorio basado en formas geométricas sencillas

Elección de los colores

Corte de las formas y preparación de la cocción del vidrio

Tendrá que volver a recoger su pieza unos días más tarde, ya que la cocción se realiza durante la noche.

Se llevará a casa una bolsa de vidrio, un cuadro de vidrio o una joya.

Pago en el momento de la reserva.

Auf dem Programm eine kleine Geschichte des Fusing

Das Schneiden von Glas

Vorbereitendes Zeichnen ausgehend von einfachen geometrischen Formen

Auswahl der Farben

Schneiden der Formen und Vorbereitung auf das Brennen des Glases

Sie müssen Ihr Werkstück einige Tage später wieder abholen, da der Brennvorgang nachts stattfindet.

Sie werden mit einem Taschenleerer, einem Glasbild oder Schmuck nach Hause gehen.

Bezahlung bei der Buchung.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Val de l’Eyre