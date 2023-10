Stage de vitrail 1 Route de Massé Lugos, 8 novembre 2023, Lugos.

Lugos,Gironde

Au programme une petite histoire du vitrail

La coupe du verre

Dessin préparatoire en partant de formes géométriques simples

Choix de couleurs

Découpe des formes

Mise en plomb et soudure

Vous repartirez avec un petit tableau en vitrail

2023-11-08 fin : 2023-11-08 13:00:00

1 Route de Massé

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A short history of stained glass

Cutting glass

Preparatory drawing based on simple geometric shapes

Choice of colors

Cutting shapes

Lead setting and soldering

You’ll leave with a small stained-glass painting

El programa incluye una breve historia de las vidrieras

Corte del vidrio

Dibujo preparatorio basado en formas geométricas sencillas

Elección de colores

Recorte de formas

Bordeado y soldadura

Se irá con un pequeño cuadro de vidrieras

Auf dem Programm eine kleine Geschichte der Glasmalerei

Der Schnitt des Glases

Vorbereitendes Zeichnen ausgehend von einfachen geometrischen Formen

Auswahl der Farben

Ausschneiden der Formen

Einsetzen von Blei und Löten

Sie gehen mit einem kleinen Bild aus Glasmalerei nach Hause

