Stage d’initiation à la gravure sur verre 1 Route de Massé Lugos, 25 octobre 2023, Lugos.

Lugos,Gironde

Au programme une petite histoire du verre gravé

La coupe du verre.

Le dessin et l’adaptation à la gravure (chaque personne devra venir avec une photo motif simple qu’il souhaiterait reproduire)

La préparation du verre et la découpe au cutter

Initiation au sablage avec sablage de la pièce préparée

Les stagiaires repartiront avec leur travail.

Règlement à la réservation..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 12:30:00. EUR.

1 Route de Massé

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A short history of engraved glass

Glass cutting.

Drawing and adapting to engraving (each participant should bring a photo of a simple motif they would like to reproduce)

Glass preparation and cutting with a cutter

Introduction to sandblasting, with sandblasting of the prepared piece

Trainees will leave with their work.

Payment on reservation.

El programa incluye una breve historia del vidrio grabado

Corte del vidrio.

Dibujo y adaptación al grabado (cada persona deberá traer una foto de un motivo sencillo que desee reproducir)

Preparación del vidrio y corte con cúter

Introducción al grabado con chorro de arena de la pieza preparada

Los alumnos se irán con su obra.

Pago en el momento de la reserva.

Auf dem Programm eine kleine Geschichte des gravierten Glases

Der Schnitt des Glases.

Die Zeichnung und die Anpassung an die Gravur (jede Person sollte ein Foto mit einem einfachen Motiv mitbringen, das sie reproduzieren möchte)

Die Vorbereitung des Glases und das Schneiden mit dem Cutter

Einführung in das Sandstrahlen mit Sandstrahlen des vorbereiteten Stücks

Die Kursteilnehmer gehen mit ihren Arbeiten nach Hause.

Bezahlung bei der Buchung.

