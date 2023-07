Week-end des FRAC 1 route de Marckolsheim Sélestat, 19 novembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Week-end des FRAC avec atelier découverte de la cuisine lacto-fermentée et conversation autour du vivant.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. 0 EUR.

1 route de Marckolsheim

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



FRAC weekend with lacto-fermented cuisine workshop and conversation about living things

Fin de semana FRAC con un taller de cocina lactofermentada y una conversación sobre los seres vivos

FRAC-Wochenende mit Workshop zur Entdeckung der lacto-fermentierten Küche und Gesprächen über das Lebendige

Mise à jour le 2023-06-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme