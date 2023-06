Atelier de création en compagnie des artistes : Claudie Hunzinger 1 route de Marckolsheim Sélestat, 30 septembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Atelier d’écriture en compagnie de l’artiste Claudie Hunzinger, à partir de 16 ans.

2023-09-30 à ; fin : 2023-09-30 17:00:00. 0 EUR.

1 route de Marckolsheim

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Writing workshop with artist Claudie Hunzinger, ages 16 and up

Taller de escritura con la artista Claudie Hunzinger, a partir de 16 años

Schreibworkshop mit der Künstlerin Claudie Hunzinger, ab 16 Jahren

