Exposition : sur les bords du monde 1 route de Marckolsheim Sélestat, 1 juillet 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Cette exposition expérimentale et sensorielle imagine comment le principe de féralité peut faire école.

2023-07-01 à ; fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 EUR.

1 route de Marckolsheim

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



This experimental and sensory exhibition imagines how the principle of ferality can be taught

Esta exposición experimental y sensorial imagina cómo puede utilizarse el principio de la feralidad como herramienta pedagógica

Diese experimentelle und sinnliche Ausstellung stellt sich vor, wie das Prinzip der Féralität Schule machen kann

