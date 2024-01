Blind Test royal et galette des rois 1 Route de Magnac Laval Dompierre-les-Églises, samedi 13 janvier 2024.

Dompierre-les-Églises Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 16:30:00

fin : 2024-01-13

Vous êtes calé en musique ? Venez défier d’autres participants sur ce blind test sur le thème : princes et princesses, rois et reines et tentez de remporter l’un des cadeaux mis en jeu ! Réservation conseillée.

Vous êtes calé en musique ? Venez défier d’autres participants sur ce blind test sur le thème : princes et princesses, rois et reines et tentez de remporter l’un des cadeaux mis en jeu ! Réservation conseillée.

.

1 Route de Magnac Laval Les Saveurs de Dompierre

Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Pays du Haut Limousin