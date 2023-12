Soirée de Noël 1 Route de Magnac Laval Dompierre-les-Églises, 16 décembre 2023 19:00, Dompierre-les-Églises.

Dompierre-les-Églises,Haute-Vienne

Venez passer une soirée conviviale et divertissante aux couleurs de Noël au restaurant Les Saveurs de Dompierre avec au programme : buffet de Noël, Karaoké, Secret Santa, corner photo, concours de pulls moches et bien d’autres surprises. Pensez à réserver !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

1 Route de Magnac Laval Les saveurs de Dompierre

Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy an evening of Christmas fun at the restaurant Les Saveurs de Dompierre, with a Christmas buffet, Karaoke, Secret Santa, photo corner, ugly sweater contest and many other surprises. Don’t forget to book!

Ven a disfrutar de una noche de diversión y entretenimiento navideño en Les Saveurs de Dompierre, con un bufé navideño, karaoke, amigo invisible, rincón de las fotos, concurso de jerseys feos y muchas otras sorpresas. No olvide reservar

Verbringen Sie im Restaurant Les Saveurs de Dompierre einen geselligen und unterhaltsamen Abend in den Farben der Weihnachtszeit. Auf dem Programm stehen: Weihnachtsbuffet, Karaoke, Secret Santa, Fotoecke, Wettbewerb für hässliche Pullover und viele andere Überraschungen. Denken Sie an eine Reservierung!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Pays du Haut Limousin