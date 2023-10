Blind-test Pop-Rock 1 Route de Magnac Laval Dompierre-les-Églises, 21 octobre 2023, Dompierre-les-Églises.

Dompierre-les-Églises,Haute-Vienne

Dans le cadre de la quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Venez tester votre culture musicale pop-rock le temps d’un moment convivial. Défiez vos amis à travers 60 ans de musique française et internationale. Sur inscription..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

1 Route de Magnac Laval Les Saveurs de Dompierre

Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the fortnight of events organized by the Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Come and test your pop-rock musical culture in a friendly atmosphere. Challenge your friends to 60 years of French and international music. Registration required.

En el marco de la quincena de actos organizados por el Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Venga a poner a prueba sus conocimientos musicales de pop-rock en un ambiente amistoso. Rete a sus amigos a 60 años de música francesa e internacional. Inscripción obligatoria.

Im Rahmen der zweiwöchigen Veranstaltungsreihe des Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Testen Sie Ihre musikalische Pop-Rock-Kultur während eines geselligen Moments. Fordern Sie Ihre Freunde heraus und spielen Sie sich durch 60 Jahre französische und internationale Musik. Mit Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Pays du Haut Limousin