MARCHÉ NOCTURNE À FERDRUPT 1 Route de la Sûre Ferdrupt, 30 juin 2023, Ferdrupt.

Ferdrupt,Vosges

Marché nocturne des producteurs locaux au Rucher de la Colline. Restauration sur place. Plateaux repas confectionnés par les producteurs.. Tout public

Vendredi 2023-06-30 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-25 21:00:00. 0 EUR.

1 Route de la Sûre Le Rucher de la Colline

Ferdrupt 88360 Vosges Grand Est



Night market of local producers at the Rucher de la Colline. Catering on site. Meal trays prepared by the producers.

Mercado nocturno de productores locales en el Rucher de la Colline. Catering in situ. Bandejas de comida preparadas por los productores.

Nachtmarkt der lokalen Produzenten im Rucher de la Colline. Verpflegung vor Ort. Von den Erzeugern zusammengestellte Essensplatten.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES