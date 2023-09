Halloween en famille au Chemin des Cimes 1 route de la BA 901 Drachenbronn-Birlenbach, 28 octobre 2023, Drachenbronn-Birlenbach.

Drachenbronn-Birlenbach,Bas-Rhin

Vivez Halloween toute la journée au Chemin des Cimes, jusque dans la nuit… Décors, créatures et frissons garantis* ! Viens déguisé(e) : des bonbons (ou un sort) seront offerts aux petits monstres ! *convient aux enfants. Dernière entrée à 20h..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 21:00:00. EUR.

1 route de la BA 901

Drachenbronn-Birlenbach 67160 Bas-Rhin Grand Est



Experience Halloween all day long at Chemin des Cimes, right into the night? Decorations, creatures and chills guaranteed*! Come dressed up: little monsters will be offered candy (or a spell)! *suitable for children. Last admission at 8pm.

Viva Halloween durante todo el día en el Chemin des Cimes, hasta bien entrada la noche? ¡Decoración, criaturas y emociones garantizadas*! Venga disfrazado: ¡se ofrecerán dulces (o un hechizo) a los pequeños monstruos! *apto para niños. Última entrada a las 20 h.

Erleben Sie Halloween den ganzen Tag lang auf dem Chemin des Cimes, bis in die Nacht hinein? Dekorationen, Kreaturen und Gänsehaut sind garantiert*! Kommen Sie verkleidet: Kleine Monster werden mit Süßigkeiten (oder einem Zauberspruch) belohnt! *für Kinder geeignet. Letzter Einlass um 20 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte