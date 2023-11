Versant vivant 1 route de Guitres Saint-Denis-de-Pile, 2 décembre 2023, Saint-Denis-de-Pile.

Saint-Denis-de-Pile,Gironde

Versant Vivant est un concert dessiné et animé par Emilie Tarascou et Simon Kansara.

Versant Vivant est un spectacle musical sensible et contemplatif, où s’entremêlent des compositions électro-acoustiques et toute une variété de manipulations plastiques réalisées en direct. Emilie Tarascou dessine, sous l’oeil de la caméra, des paysages naturels auxquels elle donne vie grâce

à quelques animations. Pour accompagner cette rêverie organique, Simon Kansara crée une musique de boucles aériennes. Cordes pincées ou grattées, flûtes, claviers, beats…

2 représentations à 11h et à 16h. A partir de 6 ans.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:00:00. .

1 route de Guitres Espace Albert Camus – Médiathèque Boma

Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Versant Vivant is a concert designed and hosted by Emilie Tarascou and Simon Kansara.

Versant Vivant is a sensitive, contemplative musical show that blends electro-acoustic compositions with a variety of live plastic manipulations. Under the eye of the camera, Emilie Tarascou draws natural landscapes, which she brings to life with a few animations

with a few animations. To accompany this organic reverie, Simon Kansara creates a soundtrack of aerial loops. Plucked or strummed strings, flutes, keyboards, beats?

2 performances at 11am and 4pm. Ages 6 and up

Versant Vivant es un concierto diseñado y creado por Emilie Tarascou y Simon Kansara.

Versant Vivant es un espectáculo musical sensible y contemplativo que mezcla composiciones electroacústicas con diversas manipulaciones plásticas en directo. Bajo el ojo de la cámara, Emilie Tarascou dibuja paisajes naturales a los que da vida con unas pocas animaciones

con unas pocas animaciones. Para acompañar este ensueño orgánico, Simon Kansara crea una banda sonora de bucles aéreos. Cuerdas pulsadas o rasgueadas, flautas, teclados, ritmos..

2 funciones a las 11h y a las 16h. A partir de 6 años

Versant Vivant ist ein Konzert, das von Emilie Tarascou und Simon Kansara gezeichnet und moderiert wird.

Versant Vivant ist ein sensibles und kontemplatives Musikspektakel, in dem elektroakustische Kompositionen und eine Vielzahl von plastischen Manipulationen, die live ausgeführt werden, miteinander verschmelzen. Emilie Tarascou zeichnet unter dem Auge der Kamera Naturlandschaften, die sie mit Hilfe von Animationen zum Leben erweckt

durch einige Animationen. Um diese organische Träumerei zu begleiten, kreiert Simon Kansara eine Musik aus luftigen Loops. Gezupfte oder gekratzte Saiten, Flöten, Keyboards, Beats?

2 Vorstellungen um 11 Uhr und um 16 Uhr. Ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-11-13 par OTI du Libournais