Concert William Theviot 1 route de Guitres Saint-Denis-de-Pile, 24 novembre 2023, Saint-Denis-de-Pile.

Saint-Denis-de-Pile,Gironde

Le pianiste mérignacais William Theviot est aussi à l’aise dans le répertoire commenté de la musique romantique que dans des conférences pour faire passer ses messages inclusifs qui défendent les autistes et d’autres profils atypiques. A force de recherches, il s’est constitué un répertoire « décalé » allant jusqu’à

réhabiliter des artistes oubliés ou locaux. A l’écoute des attentes du public, ses concerts décloisonnés visent à mettre son art à la portée de tous. C’est alors un échange authentique dans l’engagement personnel et la relation de proximité avec

l’auditoire, empli d’une émotion pure..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:30:00. .

1 route de Guitres Espace Albert Camus – Médiathèque Boma

Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Merignac pianist William Theviot is equally at home in the commented repertoire of Romantic music and in conferences to convey his inclusive messages in defense of autistic and other atypical profiles. By dint of his research, he has built up an « offbeat » repertoire, even going so far as to rehabilitate

rehabilitating forgotten or local artists. Attentive to audience expectations, his open-air concerts aim to make his art accessible to all. The result is an authentic exchange of personal commitment and a close relationship with the audience

with the audience, filled with pure emotion.

El pianista de Merignac (Francia) William Theviot se siente tan cómodo interpretando el comentado repertorio de música romántica como dando charlas para transmitir sus mensajes inclusivos en favor de los autistas y otros perfiles atípicos. A fuerza de investigar, se ha hecho con un repertorio « atípico » que incluye incluso

la rehabilitación de artistas olvidados o locales. Atento a las expectativas del público, sus conciertos abiertos pretenden poner su arte al alcance de todos. El resultado es un auténtico intercambio de compromiso personal y una estrecha relación con el público, llena de entusiasmo y pasión

llenos de pura emoción.

Der aus Merignac stammende Pianist William Theviot ist sowohl im kommentierten Repertoire romantischer Musik zu Hause als auch in Vorträgen, in denen er seine inklusiven Botschaften vermittelt, die sich für Autisten und andere atypische Profile einsetzen. Durch seine Recherchen hat er sich ein « schräges » Repertoire aufgebaut, das bis hin zu folgenden Themen reicht

vergessene oder lokale Künstler rehabilitiert. Seine Konzerte sind offen für die Erwartungen des Publikums und zielen darauf ab, seine Kunst allen zugänglich zu machen. So entsteht ein authentischer Austausch durch persönliches Engagement und eine enge Beziehung zum Publikum

das Publikum ist von purer Emotion erfüllt.

Mise à jour le 2023-11-13 par OTI du Libournais