Visite libre de la chapelle Saint Riquier et exposition de photos – Journées Européennes du Patrimoine 1 route de gréaume Héricourt-en-Caux, 15 septembre 2023, Héricourt-en-Caux.

Héricourt-en-Caux,Seine-Maritime

La chapelle de Saint-Riquier à Héricourt-en-Caux est un édifice des XIIe et XVe s. Cet Édifice de pierre et silex abrite une charpente en forme de carène de bateau renversé ainsi que de trois statues de saints liées à l’histoire du village. À l’extérieur se trouvent une ancienne pierre de consécration au chevet de la chapelle, un calvaire du XVIe s. présentant sur ses faces 4 statues.

Exposition photos à la Chapelle St Riquier.

2023-09-15 10:00:00 fin : 2023-09-15 14:00:00. .

1 route de gréaume

Héricourt-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie



The Saint-Riquier chapel in Héricourt-en-Caux dates back to the 12th and 15th centuries. This flint-and-stone edifice features a frame in the shape of an inverted ship’s hull and three statues of saints linked to the village’s history. Outside, you’ll find an ancient consecration stone at the chapel’s chevet, and a 16th-century calvary with 4 statues on each side.

Photo exhibition at Chapelle St Riquier

La capilla de Saint-Riquier de Héricourt-en-Caux data de los siglos XII y XV. Este edificio de piedra y sílex presenta un marco en forma de casco de barco volcado y tres estatuas de santos relacionados con la historia del pueblo. En el exterior, encontrará una antigua piedra de consagración en la cabecera de la capilla y un calvario del siglo XVI con 4 estatuas a cada lado.

Exposición fotográfica en la capilla St Riquier

Die Kapelle von Saint-Riquier in Héricourt-en-Caux ist ein Gebäude aus dem 12. und 15. Das Gebäude aus Stein und Feuerstein beherbergt einen Dachstuhl in Form eines umgedrehten Schiffskörpers sowie drei Heiligenstatuen, die mit der Geschichte des Dorfes in Verbindung stehen. Im Außenbereich befinden sich ein alter Weihestein am Kopfende der Kapelle und ein Kalvarienberg aus dem 16. Jahrhundert, der auf seinen Seiten vier Statuen aufweist.

Fotoausstellung in der Kapelle St Riquier

