Les paysages et parcours de pèlerinage à travers les récits de voyageurs 1 Route de Gibraltar Saint-Palais, 27 octobre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Conférence dans le cadre de l’anniversaire des 25 ans du classement des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle au Patrimoine mondial de l’UNESO, par Maritchu Etcheverry avec le soutien de l’Association des Amis du Chemin de St-Jacques..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

1 Route de Gibraltar

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Maritchu Etcheverry, with the support of the Association des Amis du Chemin de St-Jacques, gives a talk to mark the 25th anniversary of the UNESO World Heritage listing of the Pilgrim’s Way to Santiago de Compostela.

Conferencia con motivo del 25 aniversario de la clasificación del Camino de Santiago como Patrimonio Mundial de la UNESO, a cargo de Maritchu Etcheverry con el apoyo de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.

Vortrag im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums der Aufnahme der Jakobswege in das UNESO-Weltkulturerbe, von Maritchu Etcheverry mit Unterstützung der Association des Amis du Chemin de Santiago (Verein der Freunde des Jakobswegs).

