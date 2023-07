Marche de la Saint-Jacques 1 Route de Gibraltar Saint-Palais, 29 juillet 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Une marche organisée au départ de Mauléon, que vous pourrez rejoindre à Saint-Palais.

Apéritif, grillades..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

1 Route de Gibraltar Parking de Bideak

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A walk organized from Mauléon, which you can join in Saint-Palais.

Aperitif, barbecue.

Paseo organizado con salida en Mauléon, al que podrá unirse en Saint-Palais.

Aperitivo y barbacoa.

Eine organisierte Wanderung von Mauléon aus, der Sie sich in Saint-Palais anschließen können.

Aperitif, Gegrilltes.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme Pays Basque