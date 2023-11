Marché de Noël 1 Route de Dreux Senonches, 26 novembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

L a résidence Perrier vous propose son marché de Noël avec ses nombreux stands et exposants : bijoux, parfums, artisans, confiseries et autres produits locaux et antillais à découvrir..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

1 Route de Dreux

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



T he Perrier residence is hosting its Christmas market, with numerous stalls and exhibitors offering jewelry, perfumes, crafts, sweets and other local and West Indian products.

A residencia Perrier acoge su mercado navideño, con multitud de puestos y expositores que venden joyas, perfumes, artesanía, dulces y otros productos locales y antillanos.

D ie Residenz Perrier bietet Ihnen ihren Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ständen und Ausstellern an: Schmuck, Parfums, Kunsthandwerker, Süßigkeiten und andere lokale und karibische Produkte warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

