Des chèvres, du mohair et des cadeaux pour Noël 1 Route de Donnet Laguenne-sur-Avalouze, 11 novembre 2023, Laguenne-sur-Avalouze.

Laguenne-sur-Avalouze,Corrèze

Présentation et visite de l’élevage, visionnage d’un film sur le façonnage – Boutique à la ferme -.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

1 Route de Donnet Mohair du Coteau

Laguenne-sur-Avalouze 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Presentation and tour of the farm, viewing of a film on shaping – Shop on the farm –

Presentación y visita de la granja, visionado de una película sobre la fabricación del queso – Tienda en la granja

Vorstellung und Besuch der Farm, Anschauen eines Films über die Formgebung – Hofladen –

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze