Tout feu tout flemme 1 Route de Coussegrey Bernon, vendredi 22 mars 2024.

Bernon Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 21:00:00

fin : 2024-03-22

Vendredi 22 mars : BERNON – Théâtre Tout feu, tout flemme à l’usine Bernon, à 21h. Une comédie romantique de la Compagnie Obrigado, Ils s’aiment, sont complices et un jour la Flemme vient en personne s’installer chez eux. Pourquoi s’habiller. On est si bien en pyjama. Lorelaine et Martin s’aiment, sont complices, amoureux et la vie bat son plein quand un jour la Flemme vient en personne s’installer chez eux.

Alors, petit à petit cette relation amoureuse s’étiole par la simple force de la Flemme, de la négligence, du manque d’attention. Réservation recommandée, bar et restauration de 19h à 1h organisé par l’usine Bernon Contact : 03 25 77 87 48 – 07 88 11 56 26

16 Eur.

1 Route de Coussegrey

Bernon 10130 Aube Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance