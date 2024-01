Gaspard et le Chaperon Rouge 1 Route de Coussegrey Bernon, mercredi 28 février 2024.

Bernon Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:30:00

fin : 2024-02-28

Mercredi 28 février : BERNON – Théâtre Comédie enfants Gaspard et le Chaperon rouge, 1 route de Coussegrey à 15h30, la version moderne et dynamique du conte intemporel de Perrault

Gaspard, un jeune musicien légèrement prétentieux et hautain, est transformé en loup après avoir été maudit par Puck, l’esprit de la forêt. Il a un an pour améliorer son comportement, sans quoi, il restera à jamais sous sa nouvelle forme. Alors que le délai arrive bientôt à son terme, il rencontre le petit Chaperon Rouge en chemin pour prêter main forte à sa Grand-Mère…Organisé par l’usine Bernon,

contact: 03.25.77.87.48 & 07.88.11.56.26 bonjour@usine -bernon.fr

15.9 Eur.

1 Route de Coussegrey

Bernon 10130 Aube Grand Est



